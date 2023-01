“La disabilità non è una colpa”: sabato 14 gennaio il convegno a Rivarolo di SI e M5S

Genova. Appuntamento sabato 14 gennaio al dopolavoro ferroviario di via Roggerone a Rivarolo per parlare un tema delicato che incide direttamente sulla vita quotidiana dei disabili e dei loro cari.

“La disabilità non è una colpa” è l’evento organizzato da M5S e SI Genova per raccontare “un universo di burocrazia, ritardi, difficoltà enormi che devono affrontare le famiglie per vedersi riconosciuto un qualcosa che non è una regalia o un benefit, ma un diritto sancito dalla Costituzione” spiegano i promotori.

