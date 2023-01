Dall’ufficio stampa Amt

Si informa che la strada per le gallerie di Moneglia, in località Renà, resterà chiusa al traffico veicolare fino alle ore 13 di domani 9 gennaio pertanto le corse da / per Moneglia transiteranno sulla SS1 Aurelia via Bracco. Gli orari di partenza delle corse saranno quelli programmati disponibili sul sito www.amt.genova.it nella sezione Servizio di Trasporto Provinciale.

