Pallanuoto/ Gli universitari di Harvard si sono allenati con la Pro Recco

“Siamo felici e orgogliosi di aver ospitato in Liguria degli atleti di Harvard. Il loro arrivo ha portato lustro e prestigio alla nostra regione: gli atleti in questi giorni hanno avuto modo di visitare anche alcuni dei luoghi tra i più belli e suggestivi quali Portofino e il capoluogo. La loro presenza testimonia ancora una volta il valore internazionale della Pro Recco, orgoglio ligure che ha chiuso un 2022 da record con l’ennesimo Grande Slam, avendo vinto Scudetto, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Europea”. Così l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro in merito all’arrivo in Liguria degli atleti di Harvard, che si sono allenti con la Pro Recco a Recco fino al 6 gennaio. Un legame tra la Pro Recco e il mondo universitario che si rinnova, quest’anno con la prestigiosa università statunitense nella quale si sono formati personaggi del calibro di Henry Kissinger, John Kennedy e Mark Zuckerberg.

