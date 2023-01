San Lorenzo al Mare, giovane artista disabile lancia un appello sui social per trovare casa

San Lorenzo al Mare. C’è una storia, un appello che sta facendo il giro del web grazie alle tante condivisioni degli utenti di Facebook. A lanciare la richiesta di aiuto è Alessio Ardissone, giovane artista disabile di San Lorenzo al Mare, conosciuto come “Plop”: il nome con il quale firma quadri e poesie.

«Sono un ragazzo di 30 anni, disabile al 100% dalla nascita – scrive Alessio – Vivo a san Lorenzo al Mare da quando sono nato. Ho perso mio padre all’età di 2 anni e a 14 anni ho perso anche mia mamma, rimanendo così orfano. Da allora vivo con mia nonna, oggi novantenne, nella sua casa che era di proprietà della nostra famiglia. Questa casa per vicissitudini che non vi sto a raccontare, è andata all’asta nel gennaio scorso. Prima di questa data, molte persone erano venute a vederla (accompagnate dall’avvocato del tribunale) ma quando realizzavano che era abitata da me e dalla nonna si ritiravano chiedendo anche scusa».

» leggi tutto su www.riviera24.it