Savona Calcio, Marinelli replica ai cori dei tifosi: “Sorrido, una parte di ultras che mi ha sempre contestato ora dovrebbe fare mea culpa“

Savona. L’Augusto Briano ieri pomeriggio è stato teatro della gara che ha messo di fronte Savona e Masone, un match accompagnato da un lungo pre-partita infuocato da svariate questioni extra-campo.

I dissidi i quali hanno preceduto la sfida hanno nuovamente acceso la contestazione della frangia organizzata della tifoseria del Vecchio Delfino nei confronti del presidente Cittadino e della proprietà biancoblù, ma non solo. Durante la partita infatti, gli ultras hanno anche intonato alcuni cori volti a schernire Simone Marinelli, ex numero uno degli Striscioni la cui replica non si è fatta attendere.

