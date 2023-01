Stankovic e la coperta corta della Sampdoria: “Colley e Sabiri? Spero restino, ma devono volerlo loro”

Genova. Dal punto di vista del carattere e della voglia è evidente che la Sampdoria sia migliorata rispetto all’ultima uscita casalinga al Ferraris. Anche nella sofferenza del secondo tempo, quando i blucerchiati sono rimasti in dieci, la squadra ha tenuto, incassando i complimenti di Spalletti nel post-partita per come è stata messa in campo.

La sfida col Napoli era però impari e la classifica resta brutta, bruttissima. Nove i punti all’attivo, Spezia e Sassuolo sono distanziati rispettivamente a 15 e 16, quindi sei e sette lunghezze.

