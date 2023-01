Un gradito ritorno per i Pirates: Stefano Leidi

Albisola Superiore. Un altro importante tassello si aggiunge alla ciurma savonese ma, più che di un nuovo arrivo, parliamo di un gradito ritorno.

Alla corte di coach Alfredo Giuso, rientra tra i pirati il forte difensore Stefano Leidi, classe 1998. Il giocatore ha iniziato il suo percorso nel football americano nel 2016 nella WCA, West Coast Academy, team Under 19 nato dalla allora collaborazione tra i Pirates 1984 ed i Waves Sanremo, mettendosi subito in mostra per le sue qualità ed il suo talento nel campionato Fidaf di categoria, meritandosi la convocazione in pianta stabile nella nazionale juniores e contribuendo alla vittoria contro la Serbia a Belgrado, che qualificò l’Italia alla successiva partecipazione ai campionati europei Juniores di Parigi nel 2017, dove si piazzò al quarto posto dietro ad Austria, Francia e Germania.

