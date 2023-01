Camogli sgomenta: è mancato Marcello Bancalà, 59 anni

Ci sono notizie che lasciano un intero paese attonito, sgomento. Accade quando viene a mancare una persona non solo giovane, ma nota, felice di vivere, lavorare, avere affetti solidi, con senso dell’ironia. Camogli tutta partecipa al lutto della famiglia per l’immaturo decesso, dovuto ad un male incurabile, di Marcello Bancalà, detto “Il Lama”. Aveva 59 anni che possono apparire tanti per un bambino, ma significa essere nel pieno della vita. Operatore turistico, lascia nel più profondo dolore la moglie Angela, la figlia Tatti, la mamma Maria, i fratelli Marco e Matteo con le rispettive famiglie e tantissimi amici.

