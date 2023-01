Caro benzina, nuovo allarme per le aziende di trasporto. Faib: “Bene i controlli, i gestori chiedono chiarezza”

Savona</ Il nuovo rincaro nei prezzi della benzina e dei carburanti registrato dall’inizio dell’anno alimenta le preoccupazioni sull’impennata complessiva nei costi del trasporto.

E se gli aumenti, giudicati troppo elevati, sono oggetto anche di accertamenti da parte degli organi inquirenti in merito alle denunce su presunte speculazioni illegittime, nel savonese sono i benzinai a dire la loro, anche alla luce dei controlli in atto. “Siamo solo spettatori – afferma il presidente provinciale Faib Confesercenti Marco Ferro -. I benzinai subiscono come gli altri consumatori l’incremento dei prezzi alla pompa, in quanto il guadagno paradossalmente si riduce. Noi otteniamo sempre 3 centesimi al litro…”.

