Celle Ligure. In sala, quando si accorge che la porta di casa è aperta. Entra freddo e va a chiuderla. Pensa che sia la moglie, le parla. Ma lei non risponde, perché non è di rientro con i sacchi della spesa. E arriverà dopo.

Tentativo di furto in una casa a Cassisi, frazione di Celle. É successo sabato sera, intorno alle 17,45.

» leggi tutto su www.ivg.it