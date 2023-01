Cinque voucher da 150 euro per incentivare l’accesso allo sport, l’iniziativa del Judo Club Ventimiglia

Ventimiglia. Il 2023 comincia con un’altra grande iniziativa dello Judo Club Ventimiglia a favore delle famiglie ventimigliesi. Infatti, lo Judo Club Ventimiglia mette a disposizione cinque voucher del valore di 150€ ciascuno volti a incentivare l’accesso allo sport e a ristoro delle spese delle famiglie per l’esercizio dell’attività sportiva dei propri figli. I destinatari sono giovani atleti/e di età compresa tra i 5 e i 14 anni (nati tra il 2018 e il 2009) che sperimentano per la prima volta il judo e che non siano mai stati tesserati con la Federazione FIJLKAM. Il tesseramento e l’assicurazione saranno gratuiti. Il periodo di iscrizione va dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023.

Il Presidente dello Judo Club Ventimiglia, Antonella Iannucci, crede fermamente nei valori promossi da questa iniziativa, nella grande opportunità offerta alle famiglie, un aiuto concreto sia sotto l’aspetto economico sia nella realizzazione di un’importante alleanza educativa a favore dei giovani partecipanti.

