Elezioni provinciali, Marco Ravera si astiene dal voto: “La sinistra non può sentirsi rappresentata da due uomini di destra”

Savona. Marco Ravera, consigliere comunale di “Sinistra per Savona”, si asterrà dal votare alle elezioni provinciali, in corso oggi. Lo comunica in una nota diffusa questa mattina.

“Declassata ad ‘Ente di secondo grado’, la Provincia di Savona andrà ‘al voto’ oggi, per l’elezione del presidente, senza tuttavia cambiare il consiglio che rimarrà composto da sei esponenti del centrodestra e quattro del ‘resto del mondo’ (per ricorrere al termine usato in alcune esibizioni sportive) – spiega Ravera – La controriforma delle Province è stata un intervento confuso e demagogico, che ha eliminato solo apparentemente questo ente territoriale, conservandogli competenze importanti (scuole, strade) senza garantire però i finanziamenti necessari. Sono stati inoltre messi a rischio i posti di lavoro dei dipendenti (molto ricollocati in altri enti) e tolto il voto ai cittadini”.

» leggi tutto su www.ivg.it