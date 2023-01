Savona. “L’emozione è forte“. È commosso Pierangelo Olivieri, dopo il risultato alle urne che lo ha visto vincitore grazie al 66% dei voti: una percentuale alta che riconferma il sindaco di Calizzano presidente della Provincia di Savona.

“Immodestamente – ammette – pensavo che in 4 anni si fosse fatto un percorso importante, serio e responsabile anche se migliorabile. La mia proposta è avanti in tutte le fasce di Comuni, sia in Valbormida che sulla costa, un dato importante”.

