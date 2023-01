Elezioni provinciali, Pierangelo Olivieri vince il “derby di cdx”: riconfermato presidente della Provincia

Provincia. È ufficiale: con il 66% dei voti il presidente uscente, e sindaco di Calizzano, è stato riconfermato e guiderà nuovamente l’ente provinciale. Pierangelo Olivieri è il presidente della Provincia, uscito vincitore dalla sfida a due, tutta nel centrodestra, con il sindaco di Borghetto Santo Spirito della Lega Giancarlo Canepa.

Si è trattato di un vero e proprio “derby” all’interno del cdx, al termine del quale è difficile non pensare a strascichi di stampo politico, complice anche una campagna elettorale viva, e a tratti dura, non solo tra i due candidati, ma in particolare tra i loro sostenitori.

