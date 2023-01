Imperia, il bilancio di previsione, Assessore Giribaldi: «Tari ridotta di oltre un milione di euro per il 2023»

Imperia. Inizia con la distribuzione dello statuto della Città di Imperia e il regolamento del consiglio comunale il primo consiglio del 2023 a Imperia. «E’ stato distribuito il regolamento, frutto mio in prima persona e di tutta la commissione e delle forze, tanto che è stato approvato all’unanimità. Ritengo fosse cosa gradita farlo stampare sia per quanto riguarda lo statuto (che risaliva al 2000) sia per il regolamento, che non era mai stato stampato» ha commentato Pino Camiolo, presidente del consiglio comunale.

Cambio di schieramento da parte dei consiglieri Luca Lanteri e Alessandro Savioli che lasciano il gruppo “Cambiamo con Toti” e costituiscono il gruppo autonomi chiamato “Progetto Imperia”.

» leggi tutto su www.riviera24.it