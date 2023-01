Imperia, pista ciclabile, Guido Abbo: «Attenzione ai problemi con la viabilità», il sindaco :«Il 30 aprile aprirà la parte dal Mcdonal fino alla Galeazza»

Imperia. La pista ciclabile torna in consiglio comunale ed in particolare la discussione su tempistiche e modalità di realizzazione della pista ciclopedonale su ex sedime ferroviario ai sensi del Bando Periferie Urbane.

« Non ho ansie da prestazione di campagna elettorale- afferma il consigliere di Imperia al Centro Guido Abbo– per me le cose devono essere fatte bene. Il progetto della ciclabile nemmeno i consiglieri lo conoscono. Ci sono errori clamorosi e sono 3 i punti critici, in primis la viabilità in quanto doveva esserci, nel progetto originale, una rotonda tra via Garessio e via Berio ma è stata eliminata andando direttamente via Berio con il rischio code fino al cancello della Carli. É un ostacolo e non andava fatto il passaggio raso della ciclabile in quel punto. Seconda scelta si è rinunciato a fare sia la rotonda che la rampa dalla carceri che avrebbe consentito di andare senza blocchi a Borgo San Moro dove è stato previsto un uscita sempre a raso della ciclabile dove sfocerà il senso unico in Via Trento. A me interessano i tempi , tante le cose che avete fatto, non è una critica, questo asse dalle carceri fino a Borgo San Moro è pericoloso per il traffico. Fate uno studio della viabilità la ciclabile poteva essere un gioiello».

