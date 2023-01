Imperia, si è insediato il nuovo prefetto. Massima attenzione alla situazione migranti e alle infiltrazioni mafiose

Imperia. Si è insediato stamane nel palazzo della prefettura di Imperia, Valerio Massimo Romeo, nominato prefetto di Imperia dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Originario di Cassano allo Jonio (Cosenza), 59 anni, Romeo è laureato in Giurisprudenza e ha una esperienza trentennale nella pubblica amministrazione.

Dopo aver incontrato il sindaco e presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, e il questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore, il nuovo prefetto ha voluto incontrare anche i rappresentanti della stampa locale, in primis per rivolgere, attraverso i media, un saluto all’intera popolazione della provincia. «Vengo da Genova – ha detto – Dove ho svolto le funzioni di vicario per tre anni e sei mesi, oltre a quelle di presidente della commissione profughi richiedenti asilo dell’intera Liguria. Nel corso della mia carriera ho prestato servizio in cinque sedi. La prima è stata a Pistoia, come capo di Gabinetto. Poi capo di gabinetto alla prefettura di Massa, poi vicario a Pisa, poi a Genova e ora prefetto a Imperia».

