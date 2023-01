Imperia, si torna a parlare di teatro Cavour. Assessore Roggero: «Siamo per la cultura non per la chiusura»

Imperia. Si torna a parlare del teatro Cavour in consiglio comunale, con la question time presentata dal consigliere Edoardo Verda di Imperia al Centro: «Chiediamo conto dello stato dei lavori del teatro cittadino, chiuso nel 2015 per problematiche sulla sicurezza. L’amministrazione ha deciso di aumentare lo stanziamento portandolo a oltre 1 milione di euro a pochi mesi dopo l’insediamento. Il 24 dicembre del 2020 il sindaco Scajola dichiarava: “puntiamo ad aprirlo nel primo semestre del 2021” e che per l’occasione era già stato invitato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 3 dicembre 2021 l’assessore alla cultura aveva dichiarato “Il restauro del ridotto è terminato, così come la zona platea” e “la riapertura è prevista per la stagione 2022-2023, dunque entro la fine del prossimo anno”. Nel novembre 2022 è stato aggiudicato un ulteriore gara da circa 800 mila euro prevedendo opere architettoniche e di adeguamento tecnico, impiantistico ed antincendio che andranno ad implementare quelli già realizzati sull’intero edificio del Cavour, compresi il Ridotto, la casa della Contessa e l’appartamento del custode. Ad oggi, gennaio 2023, dopo più di tre anni dalla prevista riapertura il teatro cittadino è chiuso».

A rispondere è l’assessore alla cultura Marcella Roggero che sottolinea come questa amministrazione «sia per la cultura e non per la chiusura». L’assessore ha fatto il punto sulla situazione come richiesto dalla minoranza: «Partiamo dalla chiusura del 2015: la precedente amministrazione ha tolto un teatro alla sua città. Il consigliere Abbo, al tempo parte della giunta, disse: “Auspico la fine dei lavori nel 2017″. Bene, Non solo non sono finiti ma non sono mai iniziati. Nel 2019 sono partiti i lavori dell’amministrazione Scajola che guardano a tutto il progetto, non solo alla volontà di dare il teatro alla città con un piano antincendio corretto. Il lotto 2 e il 3 hanno ampliato i lavori per poter dare un teatro completo e non c’è stato alcun costo extra per il sollevamento dei precedenti progettisti: ambiamo scelto una nuova direzione lavori che ha fatto un progetto inserito nel bando Pnrr che ci ha fatto ottenere 800mila euro».

