Intitolare a Vialli e Signorini le gradinate Sud e Nord dello stadio Ferraris, l’idea sbarca in Comune

Genova. “Gianluca Vialli e Gianluca Signorini meritano di essere ricordati non solo per le loro storiche imprese sportive, grazie alle quali è stato peraltro dato lustro a Genova nel panorama calcistico nazionale e internazionale, ma in particolare per l’esempio che sono stati nella vita di tutti i giorni fuori dal campo, dimostrando dignità e coraggio nell’affrontare malattie degenerative e terminali e al contempo infondendo forza e speranza a chi lotta tutti i giorni contro terribili patologie. Entrambi, monumenti del calcio italiano, hanno saputo ispirare il prossimo con l’esempio non solo professionale, ma civico e umano”. Lo dichiara il capogruppo del M5S Genova Fabio Ceraudo.

“Come cittadino e tifoso, dunque, auspico che Genova vada oltre la commozione di questi giorni e accolga la nostra mozione, depositata oggi, per impegnare il sindaco e la giunta ad avviare un percorso che permetta di intitolare le rispettive gradinate dello stadio Luigi Ferraris ai due calciatori: la Gradinata Nord a Gianluca Signorini e la Gradinata Sud a Gianluca Vialli, apponendo specifiche targhe commemorative”, continua.

