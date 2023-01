Levanto protagonista a “Geo”: un documentario di mezz’ora del regista Piero Cannizzaro

Levanto protagonista di un documentario di mezz’ora la cui messa in onda è prevista per mercoledì 11 gennaio su Rai3, all’interno di “Geo”, la trasmissione che si occupa di natura, ambiente e tradizioni locali curata da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Il documentario, dal titolo “Ai confini delle Cinque Terre”, è stato girato la scorsa estate, con riprese dal basso e aeree con l’utilizzo di un drone, dal regista Piero Cannizzaro, già autore nel

2009 del documentario “Levanto città slow”. Nei trenta minuti che verranno trasmessi si racconta il paese rivierasco attraverso le sue eccellenze territoriali come la pista ciclopedonale, le colline coltivate a vigneto e oliveto e i

caratteristici borghi, ma anche con interviste ad artigiani e operatori turistici impegnati con le rispettive attività a valorizzare far conoscere le bellezze della costa e dell’entroterra levantesi e le tradizioni e la cultura della comunità locale. L’appuntamento con “Geo” è a partire dalle 16. La trasmissione sarà poi disponibile per la visione in streaming su RaiPlay.

