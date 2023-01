Mentone, migrante folgorato sul tetto di un treno francese

Mentone. Il corpo di un migrante è stato trovato carbonizzato sul tetto di un treno francese partito dalla stazione di Ventimiglia e diretto a Nizza. E’ successo nel tardo pomeriggio. Ad accorgersi della presenza dello straniero sul tetto sono stati i passeggeri che hanno sentito un’esplosione. Subito dopo sono divampate le fiamme.

Quando la polizia francese è salita sul tetto del convoglio per gli accertamenti, ha notato il corpo dell’uomo. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma per lo straniero non c’è stato nulla da fare: è morto folgorato dalla corrente elettrica che alimenta il treno.

