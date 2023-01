Rapallo: lotteria Istituti comprensivi, i numeri vincenti

Dai Comitati Genitori Istituto comprensivo Rapallo e Istituto Comprensivo Rapallo-Zoagli

Si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi

“un regalo per la scuola”

che vede beneficiari gli Istituti Comprensivi Rapallo e Rapallo-Zoagli.

Sono stati raccolti in totale € 3.295,00 che saranno equamente divisi ed utilizzati per

il potenziamento delle attrezzature didattiche.

Un enorme grazie a tutti i commercianti che hanno offerto i loro servizi.

Grazie a tutti i rappresentanti di classe che si sono fatti portavoce dell’iniziativa.

Grazie a tutte le persone che hanno acquistato i biglietti.

Di seguito l’elenco dei biglietti vincenti:

– ristorante VECCHIA RAPALLO ————————2682

– bar “DELLA PISCINA” ————————————2756

– ristorante LA ROSA —————————————1334

– pasticceria LA RIVIERA ———————————-3722

– pizzeria NETTUNO —————————————-2395

– pizzeria LA CAVA San Michele ————————3544

– pasticceria GOLF ——————————————3728

– bar CAFFE’ STORICO ———————————–1480

– ROYAL8 SKY BAR —————————————-3515

– gelateria SIMONETTI Zoagli —————————-1277

– ristorante NON C‘E’ SCAMPO Zoagli —————-1598

– LATTERIA DELLA NONNA via Mameli ————–2600

– bar pasticceria EL DOLZ ———————————2108

– ristorante ROCCO E I SUOI FRATELLI ————–3339

– ristoro in valle Christi MADALU’ ————————3560

– pizzeria POMODORO E BASILICO ——————-3642

– bar IL CHIOSCHETTO DI DANIELA ——————3736

– alimentari ANTICHI SAPORI Zoagli ——————-1574

– bar TAVERNA PARADISO ——————————2854

– ristorante I PIACERI DELLA VITA ———————0693

– pizzeria CIRO ———————————————–2447

– bar IL CASTELLO ——————————————2815

– bar HAPPY —————————————————0321

– pizzeria VESUVIO —————————————–1322

– pasticceria CARLO —————————————–3367

– ristorante ELITE ———————————————0464

– pasticceria CANEPA —————————————0221

– vineria LA VINERIA —————————————-2039

– bar BLOODY MARY —————————————1258

– bar L’ANGOLINO ——————————————-2802

– bar I PAPI NERI ——————————————–0783

– gelateria IL POLIPO —————————————0617

– bar ROSA DEI VENTI ————————————-1276

– trattoria LA SOSTA —————————————-2757

– bar COCO LOCO Zoagli ———————————1331

GRAZIE

I vincitori dei premi contattino il proprio rappresentante di classe,

la persona da cui hanno acquistato il biglietto o i numeri

3388747222 Andrea I.C.Rapallo Zoagli

3479007805 Marina I.C. Rapallo

