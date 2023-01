TPL Linea: “Il rinvio sul parco mezzi opportuno per il settore”

Savona. “Il rinvio stabilito dal decreto Milleproroghe per gli autobus con caratteristiche antinquinamento Euro 2 ci consente un maggiore respiro nella programmazione del rinnovo del nostro parco mezzi, anche alla luce delle attuali criticità per il settore del trasporto pubblico locale, sia per gli effetti Covid quanto per le attuali conseguenze legate al caro energia e all’aumento del costo del carburante”.

Lo afferma la presidente di TPL Linea Simona Sacone, commentando la proroga decisa dal governo che va incontro alle esigenze delle aziende locali del settore trasporti, che attendono ancora, tra l’altro, una parte significativa dei ristori indicati dai precedenti decreti.

