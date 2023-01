Vallecrosia, Fabio Perri : «Verde Pubblico un fallimento totale, l’amministrazione del cemento»

Vallecrosia. «La totale indifferenza verso il verde pubblico è il fallimento dell’attuale amministrazione di Vallecrosia- affermano i consiglieri comunali Fabio Perri e Giovanna Simonetta dai banchi della minoranza- l’intervento effettuato in Via Romana ha per l’ennesima volta visto eliminare gli alberi per far posto ad una spianata di cemento, autobloccanti e forse alle fioriere in progetto che non saranno mai paragonabili agli alberi eliminati».

«Pare evidente che su questo tema di totale importanza per la cittadinanza, al di là di tutte le chiacchere possibili, degli slogan, dei video e dei like inseguiti sui social, il Sindaco e la sua giunta non hanno fatto altro – proseguono Perri e Simonetta – Probabilmente ci sentiremo dire che anche quegli alberi erano malati ma chi gestisce la città per cinque anni è responsabile, anche, della manutenzione di essa. E’ altresì possibile che ci sentiremo rispondere che la manutenzione del verde in questi anni è stata fatta ma allora significa che andava fatta meglio».

