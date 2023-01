Ventimiglia. Si svolgeranno alle 16 di domani, martedì 10 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Latte, i funerali di Ermanno Bergaglio, conosciuto come il “re delle cozze”.

Noto per la sua grande generosità e la capacità di animare i festini con la ricetta delle sue cozze, famose in tutto il Ponente ligure, Bergaglio era amato da moltissimi ventimigliesi, che ora piangono la sua scomparsa.

» leggi tutto su www.riviera24.it