Albenga, dopo tre generazioni di gestione familiare ha chiuso il forno alimentari di San Fedele

Albenga. Non per la crisi ma per motivi personali e familiari ha cessato l’attività, il 30 dicembre scorso, l’unico negozio di alimentari della frazione di San Fedele d’Albenga. Un esercizio presente da ben tre generazioni e che rappresentava anche, insieme a farmacia e bar-tabacchi, l’ultimo avamposto della piccola distribuzione nella frazione.

Raiko Radiuk, consigliere comunale con delega alle frazioni di San Fedele e Lusignano, commenta la notizia con amarezza: “Spiace e piange veramente il cuore per la chiusura del forno di San Fedele, che ha servito ben tre generazioni: si tratta di una perdita per tutta la comunità. Per gli anziani, per le famiglie che andavano a fare la spesa è un disagio e un dispiacere. Spero che questo vuoto venga colmato presto”.

