Albenga, il dottor Renzo Contin in pensione. Tomatis lancia: “Qui ha fatto la storia, l’ambulatorio screening Hpv non deve chiudere”

Albenga. La prossima settimana, lunedì 16 gennaio, il dottor Renzo Contin andrà in pensione. “L’ambulatorio screening Hpv non deve chiudere”, è l’appello che lancia così il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

“Si può dire che Renzo Contin, veneto di nascita della quale origine non ha mai abbandonato la cadenza, è stato adottato dalla nostra comunità diventando vero e proprio punto di riferimento del territorio per quel che concerne la ginecologia in generale e, in particolare, la prevenzione del tumore al collo dell’utero – riprende Tomatis -. E’ un medico molto preparato che ha fatto la storia ginecologica di Albenga. È sempre stato molto apprezzato anche per la sua particolare empatia e per il rapporto molto diretto che riusciva a instaurare con le pazienti”.

