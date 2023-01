Nessun aumento per i pedaggi autostradali in Liguria per i prossimi cinque anni. E’ quello che ha chiesto oggi il Consiglio regionale della Liguria con l’approvazione all’unanimità di un ordine del giorno presentato dal Partito democratico e sottoscritto da tutti i gruppi.

Il documento impegna la giunta e il presidente Giovanni Toti ad attivarsi presso il Governo per ottenere “il congelamento dei pedaggi nelle tratte autostradali liguri e vista la criticità del sistema ligure a richiedere che non siano previsti rincari in Liguria nel prossimo quinquennio”.

Dunque una sorta di compensazione per i forti e numerosi disagi subiti negli ultimi anni a causa dei lavori di manutenzione di viadotti e gallerie che hanno causato in alcuni frangenti anche non poco danno ai differenti settori dell’economia.

L’articolo Autostrade, il Consiglio regionale chiede al Governo che in Liguria non ci siano aumenti per i prossimi cinque anni proviene da Citta della Spezia.

