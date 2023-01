Beatà continuità. Pietra Ligure, Quiliano&Valleggia e Pontelungo lanciate in Promozione e Prima Categoria

La stagione dei dilettanti savonesi mette per ora in luce i frutti della continuità del rapporto tra allenatore e club. Si potrebbe sintetizzare il tutto come “l’importanza di avere un progetto”. Parola di cui spesso si fa abuso in estate salvo poi passare a inversioni a U da ritiro patente anche dopo pochi mesi.

Sono tre i casi lampanti di matrimonio saldo che per il momento funzionano molto bene. Il Pietra Ligure è convolato a nozze con Mario Pisano sette anni fa, il Quiliano&Valleggia – fondato nel 2017 – non ha conosciuto altro partner al di fuori di mister Enrico Ferraro. Tra il Pontelungo e mister Fabio Zanardini la liaison dura da sei anni.

