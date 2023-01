Bonaccini a Sanremo, emergenza migranti: «Premier Meloni benvenuta nel mondo reale»

Sanremo. E’ passata da Sanremo la corsa di Stefano Bonaccini verso le primarie interne al Partito Democratico. Il presidente in carica della Regione Emilia Romagna ha fatto tappa questa sera alle 18 nella Città dei fiori, ospite della segreteria provinciale Dem guidata da Christian Quesada e di quella cittadina che risponde a Maurizio Caridi. Oltre cento persone hanno partecipato alla conferenza che si è tenuta presso l’Hotel Nazionale di via Matteotti. Presenti per l’occasione anche l’ex presidente di Regione Liguria Claudio Burlando, il segretario regionale Enrico Ioculano, il deputato savonese Lorenzo Basso e tanti altri amministratori e militanti liguri.

Da Bonaccini parole forti sull’emergenza migranti, tema che da oltre dieci anni riconduce alle cronache nazionali la città di confine, Ventimiglia. Dieci anni attraverso i quali si sono alternati governi di ogni colore (da ultimo quello di centrodestra della premier Giorgia Meloni), nessuno dei quali è riuscito a scalfire il muro invisibile eretto dalla Francia che condanna i sans papier a rimanere bloccati alla frontiera di Mentone.

» leggi tutto su www.riviera24.it