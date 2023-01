Camogli: stop al posteggio nell’ex area ospedale

Da lunedì 16 gennaio non sarà più possibile parcheggiare nell’area dell’ex ospedale di Camogli. Il permesso era stato concesso con l’apertura del cantiere per la costruzione di box privati e interrati nell’area ex scalo ferroviario-via Colombo. Il cantiere non è ancora ultimato, anzi recentemente ha acquisito nuovo spazio pubblico sottraendo nuovi posti auto a cittadinanza e ospiti. A determinare l’indisponibilità dell’area, sarebbe la nuova proprietà degli edifici. Da lunedì 126 l’area, sgomberata, sarà chiusa.

