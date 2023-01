Caro carburanti, è caccia agli speculatori. E il gasolio in autostrada vola a 2,47 euro

Liguria. L’Antitrust mette nel mirino le possibili speculazioni sui prezzi dei carburanti, in salita dopo la decisione sul Governo di eliminare completamente il taglio delle accise introdotto dal governo Draghi. Il presidente dell’Autorità, Roberto Rustichelli, ha scritto al comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, chiedendo documenti relativi alle violazioni accertate.

Intanto anche in Liguria i prezzi ai distributori, specialmente in autostrada, hanno raggiunto livelli che non si vedevano da tempo: alla stazione di servizio di Sant’Ilario Nord, per esempio, il gasolio al servito viene venduto a 2,47 euro al litro.

