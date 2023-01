Corso apicoltura di primo livello

Sanremo. Come ogni anno, l’Associazione Apicoltori delle 4 Province Liguri apiliguria (sezione Imperia) organizza, un corso di base per apicoltori principianti che si terrà presso il Floriseum – Museo del Fiore – Villa Ormond Sanremo – dal 16 febbraio al 15 aprile 2023. L’affluenza degli iscritti ai corsi annuali è in continua crescita. Questo è un dato che ci conforta in quanto è sinonimo di un generale interesse per questo piccolo ma importantissimo insetto che è fondamentale per la produzione di più del 60% di tutto quello che mangiamo. Gli apicoltori e le associazioni che da sempre si battono contro i veleni in agricoltura trovano confortante questo nuova linea di pensiero soprattutto perchè proveniente dai giovani.

