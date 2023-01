Elezioni provinciali, Sansa e Pastorino: “Inciucio vergognoso tra Toti e il PD”

Provincia. L’accordo per l’elezione del presidente Olivieri a Palazzo Nervi scatena la bufera anche nel centrosinistra e nella stessa opposizione in Regione al governatore Toti: l’accordo politico tra Cambiamo, PD e Terzo Polo non è andato giù non solo alle forze del centrodestra, Lega e Fdi, ma anche, e forse soprattutto, alle forze di sinistra e al M5s.

“Quando la politica non solo sbaglia ma si rivela inutile e controproducente. Ieri si sono svolte le elezioni per la presidenza della Provincia di Savona. Quello che è successo è sconcertante ma racconta bene quanto siano imbarazzanti alcune scelte politiche, scelte che raccontano bene l’insieme di difficoltà e interessi che in parte sono tipici di quel territorio” afferma il consigliere regionale Gianni Pastorino (Linea Condivisa), commentando le elezioni provinciali e la rielezione di Pierangelo Olivieri.

» leggi tutto su www.ivg.it