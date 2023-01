Falugiani: “Rsa Mazzini ancora chiusa ma Guerri non aveva detto che avrebbe riaperto a dicembre?”

“La RSA Mazzini avrebbe dovuto essere riaperta a fine dicembre del 2022, come riferito dall’Assessore Giulio Guerri, in risposta a mia interpellanza in merito, ma ad oggi non è ancora utilizzabile, nonostante l’investimento economico fatto dal Comune della Spezia. Il motivo parrebbe essere determinato da problematiche connesse in particolar modo all’impianto di riscaldamento. I posti letto di tale struttura rappresentano inevitabilmente un importante polmone per i pazienti non acuti e dimissibili dalle strutture ospedaliere spezzine, onde rendere disponibili posti letto per acuti e per questo ho ritenuto di inviare una richiesta di question time in modo da avere una risposta sollecita dall’amministrazione”.

