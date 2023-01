Flu Point, quasi 2 mila accessi nelle festività in Liguria

Genova. Sono stati 1954 gli accessi nei flu point, negli ambulatori dedicati e negli studi medici aperti eccezionalmente nei giorni festivi, durante il periodo delle festività. È il primo bilancio delle attività legate ai provvedimenti adottati dalla Liguria per far fronte all’epidemia influenzale che quest’anno si è registrata in anticipo, durante il periodo natalizio, con un numero di casi record, rispetto agli anni precedenti.

«L’elevato numero di accessi alle strutture che abbiamo messo a disposizione – affermano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – dimostra che i provvedimenti adottati erano necessari e che, anche grazie a questi, siamo stati in grado di fornire una risposta ai cittadini: il piano delle festività per l’influenza ha funzionato».

