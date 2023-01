Gamma Innovation in trasferta a Bassano per quarti di finale di Coppa Italia

Gamma Innovation Sarzana in campo a Bassano del Grappa per difendere la coccarda tricolore vinta la scorsa stagione. Mercoledì si giocano i quarti di finale della Coppa Italia da cui usciranno le quattro squadre che si giocheranno il secondo trofeo stagionale. Ubroker Bassano- Gamma Innovation Sarzana è un quarto di finale molto equilibrato e dall’esito incerto. I Bassanesi orfani del massimo bomber Pablo Cancela passato al Follonica sono alla ricerca di un assetto offensivo tutto da reinventare. I rossoneri hanno dimostrato di essere una squadra molto compatta e sono pronti all’appuntamento, il Bassano di mister Viterbo gioca un bell’hockey, con il neo, per ora, di meno concretezza sotto rete. Da una parte Marc Coy è il miglior marcatore con 9 reti, mentre la coppia Sergio Festa e Facundo Ortiz con 14 reti ciascuno dà più sicurezza in attacco alla formazione di Paolo De Rinaldis. Si affrontano la quarta contro la quinta al termine del girone di andata, con il vantaggio del fattore campo per la formazione bassanese. Finora il bilancio stagionale tra le due squadre parla di una vittoria per la formazione di mister Viterbo: 2-1 per il Bassano al PalaUbroker nella gara di andata del campionato. (Nella foto il mister Paolo De Rinaldis)

