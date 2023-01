Giovani Democratici, il segretario Ferrari esce allo scoperto: “Sì al progetto di Stefano Bonaccini”

Savona. In vista dell’atteso congresso nazionale del PD e nel difficile day after nel centrosinistra per le elezioni provinciali e la rielezione di Pieranglo Oliviei, il segretario provinciale dei Giovani Democratici Andrea Ferrari esce allo scoperto e lancia il suo appoggio alla candidatura di Stefano Bonaccini.

“Ho deciso di aderire al suo progetto politico, mi convince la sua idea di partito come una grande forza popolare e maggioritaria, la sua storia, la sua cultura di governo concreta e seria, il suo modo di stare sempre in una comunità, la sua idea di vivere e lavorare nei territori uscendo dai palazzi e per la sua capacità di rinnovare e fare scelte necessarie, coraggiose e libere” afferma il segretario GD.

» leggi tutto su www.ivg.it