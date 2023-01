Imperia, una nuova scuola sorgerà in zona Piani

Imperia. «Si realizzerà una nuova scuola in zona Piani- ha spiegato il vicesindaco Giuseppe Fossati durante il consiglio comunale di ieri sera- e questo vuol dire guardare al futuro. Abbiamo ottenuto un finanziamento dal PNRR per una cifra di 3 milioni e 800 mila euro e dobbiamo fare una variante urbanista in quell’area». Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio a elevata efficienza energetica costituito da un percorso attorno al quale sono articolati gli spazi didattici e i cortili per il gioco. «La scuola-paesaggio- si legge nel deplian del Comune per quanto riguarda i progetti della Next Gen Im-garantisce così ambienti interni ed esterni che presentano caratteri di accoglienza e flessibilità idonei ai diversi usi. La copertura ospita una centrale fotovoltaica di produzione di energia elettrica. Tutti i corpi di fabbrica delle aule sono dotati di tetti verdi a bassa manutenzione e collettori per la raccolta di acqua piovana»

La pratica è stata approvata all’unanimità.

