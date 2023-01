“La versione di Ivan”, Scalfarotto presenta il suo libro sulla politica italiana alla LiberiTutti

Venerdì 13 gennaio alle 18.30 presso la libreria LiberiTutti si svolgerà la presentazione del libro La versione di Ivan di Ivan Scalfarotto (La Nave di Teseo). Con Raffaella Paita e Antonella Franciosi. Modera Renzo Raffaelli.

Ivan Scalfarotto, da attivista, parlamentare, membro del governo, è stato protagonista e testimone diretto di alcune delle più importanti battaglie politiche degli ultimi dieci anni: dalla legge sulle unioni civili approvata tra mille ostilità al percorso accidentato della riforma costituzionale, dal naufragio del DDL Zan alla tumultuosa ascesa e caduta dei Governi Conte. Fedele a una passione per le idee e i diritti da difendere che gli è costata in più occasioni violenti attacchi dagli oppositori, e anche diverse salve di fuoco amico. Oggi che da alcune di quelle battaglie sono nate leggi dello Stato, e sono cresciute nuove sensibilità, Scalfarotto ripercorre la cronaca politica di questi anni, ne svela i retroscena inediti, e soprattutto invita ad avere il coraggio di un pensiero diverso per affrontare i tempi difficili che stiamo vivendo.

“Al mondo chiuso e costruito sulle paure dei populisti e dei sovranisti, dobbiamo contrapporre un’idea speculare e alternativa. È la Repubblica, quella disegnata dalla Costituzione: una società aperta e mobile, inclusiva e accogliente, laica, fatta di diritti e di doveri, che celebra le proprie differenze come una ricchezza e rimuove gli ostacoli che si frappongono all’uguaglianza tra i cittadini. Un Paese consapevole delle proprie possibilità e capace di farne l’uso migliore.” (Ivan Scalfarotto)



