Laura Andrei confermata segretaria generale di Filt Cgil Liguria

Liguria. Laura Andrei è stata confermata nel ruolo di segretaria generale di Filt Cgil Liguria. Andrei è stata eletta nel tardo pomeriggio di ieri dall’assemblea generale scaturita dal congresso regionale della categoria tenutosi presso l’hotel Mercure a Genova.

Andrei, classe ’72, diplomata al liceo linguistico, tre figli, dal 1993 al 1997 lavora in qualità di impiegata in una società di forniture di bordo. Nel 1997 viene assunta in FS (Trenitalia) con la mansione di capotreno e successivamente sarà eletta nella rsu. Da subito si iscrive alla Filt Cgil e presto entra a far parte del comitato direttivo della Filt provinciale e della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova.

