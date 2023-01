Ospedale San Paolo, raccolti 400 euro per la pediatria grazie al libro “Destino d’estate” di Michela Minini

Savona. Ha consentito di raccogliere 400 euro la vendita di “Destino d’estate”, il terzo libro di Michela Minini, già autrice di “Pensieri dell’anima” e “Cuore con cuore”. Come avvenuto con i suoi due primi libri, tutto il ricavato è stato devoluto alla pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona.

Il libro di poesie è “un insieme di nuvole variopinte, della quotidianità”. Il volume è disponibile in libreria e su varie piattaforme come su Amazon, Youcanprint, IperCoop, Feltrinelli, Mondadori. La speranza dell’autrice, ovviamente, è di raccogliere altro denaro e poterlo donare al reparto gestito da Alberto Gaiero. Ciò sarà possibile anche grazie ai prossimi libri in arrivo.

» leggi tutto su www.ivg.it