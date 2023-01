Petrektek, Cripztak e “Vita Polonia” sul palco del Civico

Al Teatro Civico della Spezia sabato 14 gennaio 2023 appuntamento con “Vita Polonia”, lo spettacolo del ritorno dei polacchi di Zelig, scritto e interpretato da Leonardo Manera e Claudia Penoni. Come in tutte le vere coppie ci sono momenti di distacco, ci sono poi anche quelli in cui ci si riavvicina. Così succede anche a Petrektek e Cripztak, i protagonisti di questo “Vita Polonia”, dove si riflette e si ride sulla vita di coppia e, soprattutto, sulla difficoltà della vita di coppia. Ma non solo: uno spettacolo dove Manera e Penoni, oltre a interpretare i “polacchi”, recitano monologhi e propongono anche nuovi personaggi.

Un recital dove i due si ritrovano ancora insieme per proporre al pubblico novanta minuti di divertimento e risate non convenzionali ma anche, in alcuni momenti, di poesia.

