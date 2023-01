Pontili Lerici, Scajola: “Regione terrà conto della movimentazione popolare per l’espressione del parere tecnico”

Il progetto della riorganizzazione della rada di Lerici, che prevede la realizzazione di pontili, oggi in consiglio regionale, complice un’interrogazione presentata dal consigliere Ferruccio Sansa. “Un progetto che prevede 320 corpi morti sottacqua, per un totale di 4mila tonnellate di cemento, in più c’è l’impatto visivo. Potrebbe essere ciò che altera definitivamente sia la bellezza del luogo, sia le correnti e la flora e la fauna sottomarine. Gli abitanti hanno timore di questa radicale trasformazione”, ha detto l’esponente dell’opposizione presentando l’interrogazione, che segnala anche come “diversi cittadini insieme a Legambiente e altre associazioni ambientaliste, raccogliendo oltre mille firme, si sono impegnati nell’esprimere la netta contrarietà al progetto che porterebbe alla cementificazione e alla privatizzazione della rada”. Sansa ha infine accusato: “c’è pochissima cura nel mondo in cui la giunta regionale sta trattando lo Spezzino”.

Ha replicato l’assessore Marco Scajola: “Darò una risposta tecnica, perché si tratta di una pratica su cui la Regione ha una competenza esclusivamente tecnica, mentre l’intervento del consigliere Sansa è stato esclusivamente politico. Bisogna dire le cose con precisione: non stiamo parlando di una pratica di Regione Liguria, ma di una pratica che sta portando avanti il Comune di Lerici nel pieno rispetto delle norme. Non è un progetto della Regione, che da quando ci siamo insediati, nel 2015, non ha mai fatto politica sulle pratiche, che quando vengono sottoposte ai vari settori, vengono esaminate dai tecnici che esprimono un parere tecnico in base alle normative nazionali e regionali vigenti – prevalentemente nazionali, nel caso in questione. Quindi è sbagliato dare una strumentalità politica alla pratica in questa assemblea, che invece può esser argomento politico da utilizzare nel consiglio comunale di Lerici. E’ giusto dire ai cittadini quello che compete all’amministrazione regionale e quello che compete all’amministrazione comunale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com