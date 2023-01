Provinciali, PD Savona replica a Sansa: “Polemiche strumentali che favoriscono il centrodestra”

Provincia. “La presa di posizione del consigliere regionale Ferruccio Sansa sul voto delle elezioni provinciali ci sorprende per toni e modalità. La continua ricerca del nemico nel campo del centrosinistra danneggia l’immagine dell’opposizione sul territorio e rende difficile un efficace lavoro condiviso, anche e soprattutto nella direzione del contrasto alle politiche della Giunta regionale, contrasto sul quale non arretriamo di un millimetro. Sono queste polemiche strumentali che favoriscono il centrodestra e lo tengono saldo al governo della Regione”. Così, in una nota, il Partito Democratico Provinciale di Savona commenta la presa di posizione del consigliere regionale Sansa alla luce dei risultati dell’elezione del presidente della Provincia.

“La politica è utile solo quando sceglie nell’interesse dei cittadini. Su temi fondamentali per il futuro dei savonesi come i rifiuti, il ciclo integrato delle acque e i trasporti daremo il nostro contributo concreto, anche colmando le lacune del centrodestra”, aggiungono dal PD savonese.

» leggi tutto su www.ivg.it