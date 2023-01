Dall’ufficio stampa dell’Asl-4

Si informano gli assistiti di Asl 4, che il Dott. Giorgio Stagnaro inizierà l’attività convenzionale come Medico di assistenza primaria nel Comune di Rapallo a partire dal 09/01/2023 con studio medico in Via Cairoli, 8/3. Numero cellulare: 3792345811

