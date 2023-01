Rapallo: muore a 48 anni, a far scoprire la tragedia un rubinetto dell’acquatragedia in un appartamento di via Baraxx

Tragedia in una casa di via Baracca a Rapallo. E’ stata l’acqua, lasciata aperta e che colava nell’appartamento sottostante attraverso il pavimento-soffitto. Per porre fine allo stillicidio sono stati chiamati i vigili del fuoco di Rapallo che, entrati nell’appartamento per chiudere l’acqua, hanno visto il corpo privo di vita di un uomo di 48 anni. Il decesso sarebbe avvenuto poche ore prima.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e il medico legale. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre esami autoptici per conoscere le cause del decesso.

» leggi tutto su www.levantenews.it