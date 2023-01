Recco: “Vialli, ricordi, tra le lacrime, di un campione cui devo grandi emozioni”

Da Giovanni Battista Casareto

Queste parole di immenso straziante dolore non le avrei mai volute scrivere. Sono, ormai, giorni che pensando a Gianluca Vialli, morto l’altra mattina, a 58 anni, mi viene il magone e non riesco a trattenere le lacrime. Lacrime di tristezza, di amarezza, di rabbia per un uomo portato via da questo mondo e dalla sua bellissima famiglia, da una malattia incurabile, davvero troppo presto e crudelmente. Lacrime di nostalgia per il campione che è stato e per le gioie che ha saputo regalarmi con i gol, le tante vittorie con la maglia della mia squadra del cuore, le Coppe Italia, la Coppa delle Coppe, e l’immensa cavalcata dello scudetto, il primo per la Sampdoria che forse resterà l’unico, in quel magico campionato 1990-91. Tra me e lui ci dividono soltanto un po’ di mesi di differenza, mentre con il suo amico fraterno e “gemello del gol” Roberto Mancini poco più di un anno. Io sono del 1963, loro entrambi del 1964. Quindi siamo stati quasi coetanei; un solo anno ci divideva, ma anche molto altro.

