‘Santa’: si sblocca il parcheggio multipiano alla Stazione, domani a Roma la firma Comune-Ferrovie

Annuncio del Sindaco Paolo Donadoni in apertura del consiglio comunale: “Domani partiremo per Roma, dove siamo attesi al Ministero delle infrastrutture per la firma del protocollo d’intesa con Ferrovie dello Stato per il parcheggio multipiano presso l’area della stazione. Prende finalmente il via un’operazione attesa da tutti, un risultato di grande importanza per Santa Margherita Ligure”. Da anni si parla infatti di incanalare le auto provenienti da Rapallo (ma anche da San Lorenzo) in un’area all’ingresso della città; un’area che non solo potenzi l’offerta di parcheggi, cronicamente debole, ma che razionalizzi e migliori la viabilità cittadina.

Fra le altre comunicazioni, il cambio al vertice della polizia locale, dove “in ragione dei principi di rotazione e pari opportunità” la dott.sa Laura Adami assume il ruolo di comandante subentrando al dott. Luigi Penna, che diventa vice-comandante.

