Tedeschi dalla parte della Bianchi: “Per Toti le aree naturali sono strumenti di attrazione turistica”

Curioso il pretesto addotto del presidente Toti per far fuori la presidente del Parco nazionale delle Cinque terre Donatella Bianchi, da sostituire – fa intendere – con Giuseppe Costa, oggi a capo della Costa Endutainment, società che gestisce – rammenta Toti – l’acquario di Genova, il Galata Museo del Mare, la biosfera, il Bigo, l’acquario di Cattolica, l’Acquario di Livorno, I Parchi tematici Oltremare e Aquafan a Riccione e l’Italia in miniatura a Rimini.

Il pretesto sarebbe che la stessa, già presidente del Wwf Italia, è oggi candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio e questo getterebbe un’ombra sulla sua candidatura alla presidenza del Parco nazionale delle 5 Terre.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com